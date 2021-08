Während Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes dem Trubel unbeschadet entkam, fiel Verstappen mit seinem beschädigten Auto auf Rang 13 zurück. Bottas, Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) schieden aus.

"Ich bin etwas genervt. Ich weiß überhaupt nicht, warum so etwas passieren muss und so ein Risiko eingangen wird", sagte Norris bei "Sky": "Das sind Dummheiten." Auch Pérez war verärgert: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Beide forderten indirekt eine Strafe für Bottas.

Sebastian Vettel im Aston Martin fuhr auf Platz drei vor, Haas-Pilot Mick Schumacher verbesserte sich um zehn Positionen auf Rang zehn.

