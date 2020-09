Und beim elften Saisonrennen gab Schumacher in Spa sein Formel-1-Debüt - denn Stammpilot Bertrand Gachot saß vorübergehend im Gefängnis. Die größten Erfolge feierte Jordan Ende der 1990er-Jahre, Heinz-Harald Frentzen wurde 1999 WM-Dritter.

Nach Jahren des Niedergangs wechselte das Team dann binnen kurzer Zeit gleich mehrfach den Besitzer. 2005 verkaufte Eddie Jordan den Rennstall an die Midland-Gruppe, 2006 übernahm der niederländische Autobauer Spyker das Team. In dem orangefarbenen Renner, der meist das Ende des Feldes zierte, kam Markus Winkelhock 2007 im Regenchaos auf dem Nürburgring in den Genuss einer kurzzeitigen Führung.