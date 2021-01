Ein wichtiger Punkt für die verbesserten Sicherheitsstandards war das Halo, der Cockpitschutz der Formel 1. Beim Einschlag in die Leitplanke hat die Vorrichtung in Form eines Heiligenscheins den Kopf des Franzosen geschützt. Anschließend war Grosjean in den Flammen gefangen, doch auch denen entkam er mit nur leichten Verbrennungen an den Händen.