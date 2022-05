"Das ist die Natur des Sports", erklärte der Spanier im Vorfeld des anstehenden GP's von Spanien und ergänzte: "Manchmal hast du das bessere Auto, manchmal hast du ein nicht so gutes Auto, aber du musst immer noch kämpfen und dich verbessern."

Für Hamilton läuft die bisherige Saison mehr als bescheiden. Mit 68 Punkten Rückstand auf den WM-Führenden Charles Leclerc (Ferrari) belegt der Brite den sechsten Rang im Ranking. Im Vergleich: Der aktuelle Weltmeister und große Konkurrent aus dem Vorjahr, Max Verstappen, liegt mit 85 Punkten auf Platz zwei.

"So ist die Formel 1. Zahlenmäßig wird es kein fairer Sport. Mehr als alles andere ist es ein Mannschaftssport und wir neigen dazu, dies zu vergessen, besonders wenn wir Erfolg haben. Wir sind so glücklich über das, was wir erreicht haben. Sogar, wenn wir versuchen diesen Erfolg mit dem Team zu teilen, handeln die Schlagzeilen nur von dem Fahrer", fand Alonso.

Der 40-Jährige betonte, dass in der Formel 1 viel vom Team und dem Auto abhänge. Hamilton gönnt er all seine Erfolge. "Er verdient alles, was er in der Vergangenheit erreicht hat, aber dieses Jahr ist eine gute Erinnerung daran, dass bei all diesen Rekorden und Zahlen ein großer Teil vom Paket des Autos abhängt.

Hamilton ist mit sieben WM-Titeln und 103 Grand-Prix-Siegen der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der Historie.

