Auf die Gerüchte über die Beteiligung von Lewis Hamilton an einem Übernahmeangebot für den FC Chelsea reagierte Max Verstappen belustigt: "Ich dachte, er sei Arsenal-Fan?"

Wie bereits gestern berichtet , soll sich der Brite gemeinsam mit Serena Williams am Angebot von Sir Martin Broughton für die Eigentümerschaft der Blues beteiligt haben.

Dass der siebenmalige F1-Weltmeister sich ausgerechnet für eine Investition in den FC Chelsea interessiert, kann Erzrivale Verstappen nicht verstehen: "Wenn man Arsenal-Fan ist und sich für Chelsea entscheidet, dann ist das ziemlich interessant. Ich bin ein PSV-Fan und würde niemals Ajax kaufen", sagte der Red-Bull-Fahrer am Rande des Rennens in Imola.

Auch für die Absichten Hamiltons, lediglich Anteilhaber des Klubs zu werden, hat der Niederländer wenig Verständnis: "Und wenn ich einen Fußballklub kaufen würde, dann würde ich der vollständige Eigentümer sein und die Entscheidungen selbst treffen wollen und nicht nur einen kleinen Prozentsatz besitzen."

Tritt Hamilton in die Fußstapfen von LeBron James?

Laut den britischen "Sky News" soll der 37-jährige Brite zusammen mit Williams zehn Millionen Pfund (knapp zwölf Mio. Euro) in den Klub von der Stamford Bridge investieren wollen.

Beide Athleten haben sich in den letzten Jahren als Investoren in der Sportszene etabliert. Gleichzeitig wäre es nicht das erste Mal, dass ein erfolgreicher Sportler bei einem Premier-League-Klub als Investor einsteigt. Schon seit 2011 ist NBA-Superstar LeBron James Anteilseigner beim FC Liverpool.

Wie "Sky UK" berichtet, soll Hamiltons Rolle im Verein etwas mit der Förderung von Vielfalt und Inklusion zu tun haben, sollte das Angebot der Investorengruppe erfolgreich sein.

Verstappen ließ die Gelegenheit für einen Seitenhieb nicht aus: "Jeder macht mit seinem Geld, was er will, also schauen wir mal, was dabei herauskommt."

