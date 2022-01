Der Niederländer blickte auf seinen Kampf gegen Hamilton im vergangenen Jahr zurück und gestand: "Manchmal haben wir uns gehasst, aber das ist in Ordnung. Das ist der Wettbewerbsgeist in uns beiden." Gleich mehrfach kollidierten die beiden im Verlauf der abgelaufenen Saison auf der Strecke.

"Am Ende war es okay. Natürlich haben wir unsere Momente gehabt", erinnerte Verstappen bei "ServusTV" zum Beispiel an die Unfälle in Silverstone oder Monza oder auch die kontroverse Berührung beim vorletzten Saisonrennen in Saudi-Arabien. Allerdings habe er "auch schöne Duelle" mit dem Rekordchampion gehabt.

"[Der] Respekt ist immer noch da", betonte Verstappen, der zudem mit dem Gerücht konfrontiert wird, dass Hamilton nach den Geschehnissen beim Finale in Abu Dhabi hinschmeißen und 2022 nicht zurückkehren könnte. Der Niederländer kann sich allerdings nicht vorstellen, dass das wirklich passieren wird.

"Normalerweise" werde Hamilton weiterfahren, so Verstappen, der glaubte, dass Hamilton so kurz nach dem verlorenen Saisonfinale einfach noch sehr emotional gewesen sei und daher die Gerüchte entstanden seien. Der entthronte Weltmeister hatte Verstappen unmittelbar nach dem Rennen sportlich fair zum Titel gratuliert.

Anschließend zog sich der Mercedes-Pilot allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück, was die entsprechenden Gerüchte befeuerte. Verstappen geht allerdings nicht davon aus, dass Abu Dhabi 2021 bereits das letzte Kapitel im Duell mit Hamilton gewesen sein wird.

