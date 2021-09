"Ich weiß, was ich tun muss, um mich zu beweisen. Deshalb haben sie (Ferrari, Anm. d.Red.) immer ein Auge auf mich und mir auf viele verschiedene Arten geholfen", führte der 22 Jahre alte Königsklassen-Neuling aus, der in der Vorwoche beim Ferrari-Kundenteam Haas seinen Vertrag bis Ende 2022 verlängert hat.

Mit Ablauf der kommenden Saison endet nach derzeitigem Stand auch der Kontrakt von Carlos Sainz bei der Scuderia. Der Spanier überzeugte allerdings in seiner Debütsaison bei den Roten an der Seite des gesetzten Charles Leclerc (Vertrag bis Ende 2024). Am vergangenen Sonntag beim Großen Preis von Russland wurde Sainz Dritter und zog in der WM-Wertung an Leclerc vorbei.

Michael Schumacher war zur Saison 1996 als zweimaliger Weltmeister nach Maranello gewechselt. In der Saison 2000 beendete er die 21-jährige Wartezeit Ferraris auf einen Weltmeister aus den eigenen Reihen. Bis zu seinem Abschied 2006 gewann Schumacher mit dem Traditionsrennstall fünf Fahrer- und sechs Konstrukteurstitel.

(SID)

