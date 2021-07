"Meine Frau hat mit Mick in unserem Garten mit einem Huhn gespielt, als er drei Jahre alt war", erinnerte sich Todt. Und als Mick später mit Papa Michael Kartfahren war, wusste Todt, dass sein Weg praktisch vorgezeichnet war.

Über die Formel 4, die Formel 3 und schließlich die Formel 2 fand Schumacher 2021 den Weg in die Königsklasse. "Ich würde also sagen, dass es eine Art natürliche Entwicklung ist", sagte Todt. Denn in jeder Serie erwartete man, dass er den nächsten Schritt machte. Deshalb war er auch nicht überrascht, dass der Deutsche schließlich in der Formel 1 landete.

Glücklich über den Sprung war Todt aber dennoch. Denn er wusste, welche Schwierigkeiten die Familie durchlebte. "Deshalb bin ich sehr glücklich zu sehen, dass er liebt, was er tut. Dass er sich zu dem hingezogen fühlt, was er tut - wie Gina (Michael Schumachers Tochter; Anm. d. Red.) beim Reiten."

"Ich finde es fantastisch, dass sie die Leidenschaft haben, die ihnen hilft, durch das Leben zu gehen, durch das sie gehen müssen", so der Franzose weiter. "Und ich hoffe nur, dass er ein Auto bekommt, das ihm erlaubt, sein Talent so auszudrücken, wie er es sollte."

Mick Schumacher im Gespräch mit Jean Todt (r.) 2019 in Monte Carlo Fotocredit: Getty Images

Mick Schumacher durchlebt gerade seine erste Formel-1-Saison. Seine beste Positionierung war Platz 13 beim Großen Preis von Aserbaidschan.

