"Die Aussicht, nächstes Jahr in der Formel 1 an den Start zu gehen, macht mich unglaublich glücklich, und ich bin einfach sprachlos", sagte Schumacher: "Ich möchte mich auch bei meinen Eltern bedanken und ihnen meine Liebe aussprechen - ich weiß, dass ich ihnen alles verdanke. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich meinen Traum von der Formel 1 verwirklichen kann."

Seinen ersten Formel-1-Einsatz wird Schumacher am 11. Dezember im ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi feiern, vier Tage später wird er für Haas auch am Nachwuchsfahrertest an selber Stelle fahren und weitere Erfahrungen sammeln.

Mick Schumacher führt in der Formel 2 vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Bahrain die Fahrerwertung an. Mit zwei Siegen und insgesamt zehn Podestplatzierungen in dieser Saison ist er der konstanteste Fahrer im Unterbau der Formel 1 und zeigte die von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto geforderte fahrerische Entwicklung. Haas bezieht von der Scuderia unter anderem die Motoren.