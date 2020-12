"Formel-1-Fahrer zu werden, ist ein Kindheitstraum für mich", sagte Mazepin. "Ich weiß das Vertrauen, das Gene Haas, Günther Steiner und das ganze Team in mich setzen, sehr zu schätzen. Sie geben einem jungen Fahrer die Chance, und dafür bin ich dankbar."

Es ist ein "mehrjähriger" Vertrag, lässt das Haas-Team wissen, der mit Mazepin abgeschlossen wurde. "Mit ein paar Siegen und Podestplätzen in der Formel 1 hat Nikita sein Können unter Beweis gestellt", sagte Günther Steiner. "Er hat sich in den Nachwuchsserien zu einem reifen Rennfahrer entwickelt, besonders seit seinem Vizetitel in der GP2 2018 und zuletzt in der Formel 2."

Formel 1 Titelrivale steigt nicht auf: Schumachers F1-Chancen steigen VOR 19 STUNDEN

Mazepin wird schon seit Wochen als möglicher Schumacher-Teamkollege bei Haas gehandelt. Der 21-jährige Russe liegt in der Formel-2-Gesamtwertung vor dem Saisonfinale in Bahrain an dritter Stelle und hat theoretisch sogar noch Titelchancen. Bei 43 Punkten Rückstand und 48 noch zu vergebenden Punkten sind sie aber rein rechnerischer Natur.

Mazepin ist der Sohn eines russischen Oligarchen und bringt mutmaßlich ein attraktives finanzielles Paket ins Haas-Team ein. Sein Vater Dmitri ist Chef des Chemiekonzerns Uralkali (unter anderem Düngemittel), das in London gerade einen Rechtsstreit gegen den Insolvenzverwalter des damaligen Force-India-Teams ausverhandelt.

Mazepin dürfte mehrere Millionen US-Dollar ins Team bringen

Mazepin sen. ist offenbar der Meinung, im Zuge des Insolvenzverfahrens im Sommer 2018 ein besseres Angebot zur Übernahme des Teams gestellt zu haben als Lawrence Stroll mit seinem Investorenkonsortium. Um das zu beweisen, wurde seitens Uralkali der Rechtsweg eingeschlagen.

Weil sich die Möglichkeit Force India als Team für Mazepin jun. aber zerschlagen hat und daran auch das Gerichtsverfahren rückwirkend nichts mehr ändern kann, musste ein anderer Platz in der Formel 1 gesucht werden. Bei Haas ist die russische Familie nun fündig geworden.

Für Gene Haas und Günther Steiner ist die neue Fahrerpaarung aus wirtschaftlicher Sicht ein Segen. Mazepin bringt mutmaßlich mehrere Millionen US-Dollar direkt ein, und Schumacher wird weltweit einen enormen Werbewert generieren, der für Verhandlungen mit bestehenden und potenziell neuen Sponsoren sicher hilfreich ist.

Mazepins größter Erfolg: Gesamtzweiter in der GP3 2018

Mazepin hat im Alter von elf Jahren begonnen, professionell Kartrennen zu fahren. 2016 wurde er Testfahrer von Force India in der Formel 1. Im gleichen Jahr belegte er den 20. Platz in der Formel-3-EM. Sein Teamkollege George Russell wurde Dritter. Sein bisher größter Erfolg in den Nachwuchsserien war 2018 der zweite Gesamtrang in der GP3.

Zuletzt hat er sich unter hohem Kosteneinsatz akribisch auf seinen Aufstieg in die Formel 1 vorbereitet. Zentraler Punkt des Testprogramms sind Trainingstage mit mindestens zwei Jahre alten Mercedes-Formel-1-Boliden, um dem Reglement zu entsprechen. Diese fanden mehrfach unter Anleitung von Mercedes-Testfahrer Stoffel Vandoorne statt.

Das könnte Dich auch interessieren: Positiver Coronatest: Hamilton verpasst zweites Bahrain-Rennen

Grosjean entkommt Flammenhölle: Diese Bilder schocken die Formel 1

Bahrain Grand Prix Feuerhölle und 53 g: So überlebte Grosjean den Horror-Unfall VOR EINEM TAG