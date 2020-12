Am Mittwoch reagierte Haas in einem öffentlichen Statement auf Twitter: "Das Haas-Team duldet das Verhalten von Nikita Mazepin in dem kürzlich in seinen sozialen Medien veröffentlichten Video nicht. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass das Video in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, verabscheuungswürdig."