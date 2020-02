Spitzfindig könnte man sagen, dass Leclerc ein teaminternes Upgrade erhalten hat, während Vettel downgegradet wurde. Doch das empfindet der Deutsche nicht so: "Ich sehe es nicht so, dass einer runter- und einer aufgewertet wurde", sagt er.

"Wir waren beide oben im Vorjahr, ich hatte ja kein anderes Auto", betont er. "Ich habe das im Vorjahr nie angezweifelt. Und er wohl auch nicht."

Doch die Ansage stand. Im Lauf des Jahres hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, dass Leclerc nicht die brave Nummer 2 sein würde. Der Monegasse ließ sich nicht unterkriegen und forderte Vettel immer mehr heraus - bis es krachte. Die Kollision in Brasilien war der vorläufige Tiefpunkt in der Beziehung zwischen den beiden Teamkollegen.

Leclerc und Vettel haben aus Brasilien gelernt

Doch beide scheinen geläutert: "Wir haben beide unsere Lektion aus Brasilien gelernt", verspricht Leclerc. Er betont bewusst, dass beide Fahrer für das Team fahren. "Viele Leute arbeiten hinter den Kulissen am Auto, damit wir auf der Strecke unsere beste Leistung zeigen können", sagt er und fügt hinzu:

" So etwas wie in Brasilien sollte nicht passieren, aber ich habe definitiv daraus gelernt. "

Bei Ferrari vertraut man beiden Fahrern, dass sie die Konsequenzen daraus gezogen haben, und gibt ihnen eine faire Chance: "Let them race", gibt Binotto als Motto aus. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Leclerc nach seinem ersten Jahr bei Ferrari gezeigt hat, dass er nicht nur eine Nummer 2 ist. "Nach einem Jahr haben denke ich beide bewiesen, dass beide ganz vorne um die besten Ergebnisse kämpfen können."

2020 von Beginn an gleichberechtigt mit Sebastian Vettel: Charles LeclercGetty Images

Vor allem Leclerc sieht sich nach einem Lernjahr stark verbessert an. Dumme Fehler wie der Crash in Q2 von Baku sollen ihm nicht wieder passieren. Dafür weiß er, wo er sich verbessern muss:

" Es gibt überall Raum zur Verbesserung, aber wenn ich eines herauspicken muss, dann muss ich versuchen, eine bessere Sicht auf das Rennen zu haben. "

Vettel bleibt vorsichtig optimistisch

2019 gab es für ihn den vierten Rang in der WM, 2020 soll es gerne besser werden. Das gilt aber auch für Vettel, der beim Blick auf sein neues Dienstfahrzeug "freudig erregt" ist, wie er sagt:

" Immer wenn man ein neues Auto zusammenkommen sieht - auch wenn die Regeln gleich sind -, ist es sehr aufregend. "

Anders als im Vorjahr möchte er sich aber nicht von den Eindrücken bei den Testfahrten blenden lassen. Nach diesen galt Ferrari 2019 als haushoher Favorit, in Australien angekommen kam dann aber die große Ernüchterung. "Egal was in den kommenden Wochen passiert: Wir bleiben vorsichtig und hungrig, in Australien auf dem richtigen Fuß zu beginnen", so Vettel und ergänzt:

" Wir sind zuversichtlich, aber vorsichtig. "

Und wer dann teamintern die Nase vorne haben wird, das wird sich mit der Zeit herauskristallisieren. "Sie werden darum kämpfen, sich vorne zu positionieren", sagt Teamchef Binotto. Für Vettel ändert sich jedenfalls nichts: "Wir waren schon im Vorjahr gleichberechtigt und so ist es auch in diesem Jahr."

Das könnte Dich auch interessieren: Mercedes: Wolff geht weiter von Hamilton-Verbleib aus