"Irgendwann ist das aber auch ein bisschen flach", so der vierfache Weltmeister im Rahmen der Rennwagenvorstellung

Vettels Rennstall hatte erst kürzlich für Aufsehen und Stirnrunzeln gesorgt: Der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco ist bei den Briten als Co-Titelsponsor eingestiegen.

Vettel sieht darin eine Chance. Die Ölkonzerne müssten "sich die Frage stellen, wie sie die Zukunft gestalten wollen", begründete der Hesse, "es kann eine Chance sein. Es muss mehr getan werden, neue Wege müssen eingeschlagen werden. Fossile Bremsstoffe werden aussterben - hoffentlich sehr bald."

Die Formel 1 hat sich Klimaneutralität bis 2030 auf die Fahnen geschrieben, geht aber kurzfristig eher kleine Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. So muss der Anteil von Bio-Kraftstoff (E10) in der Saison 2022 mindestens zehn Prozent betragen.

(SID)

