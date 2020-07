Die Formel 1 startet zu Kapitel 2 in Spielberg. Sebastian Vettel steht dabei unter besonderer Beobachtung. Der vierfache Weltmeister und Ferrari-Pilot ist nach seinen vermeidbarem Fehler und Platz zehn in der vergangenen Woche stark in der Kritik. Sportlich dürfte hingegen alles nur über Mercedes laufen. Valtteri Bottas hofft Lewis Hamilton ein zweites mal in Schach halten zu können.

Die Stimmung ist aufgeladen, das Auto ein Problemfall und die Strecke dieselbe - dennoch will Sebastian Vettel nach dem Katastrophen-Start in die Formel-1-Saison die Wende schaffen. Wenn die Motorsport-Königsklasse am Wochenende unter dem neuen Namen "Großer Preis der Steiermark" ihr Spielberg-Doppel abschließt, richten sich die Blicke noch stärker auf den roten Ferrari mit der Startnummer fünf. Am Red-Bull-Ring geht es für den Heppenheimer bereits früh darum, einen Totalschaden für die Saison zu verhindern.

Faktoren, die dem viermaligen Weltmeister Mut machen, halten sich dabei in Grenzen. Das teaminterne Klima ist mindestens abgekühlt, nachdem Vettel vor dem Saisonstart in der vergangenen Woche die tatsächlichen Hintergründe der Trennung zum Saisonende publik machte. Seine öffentliche Generalkritik am tatsächlich völlig unterlegenen SF1000 dürfte die Laune von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nicht gerade verbessert haben.

Doch auch Vettel sieht sich immer stärkerer Kritik ausgesetzt. Sein vermeidbarer Dreher am vergangenen Sonntag und Platz zehn im Endergebnis waren Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Sein junger Teamkollege Charles Leclerc schaffte es - wenn auch mit viel Rennglück - immerhin auf Rang zwei. "Für mich gibt es jetzt die Chance, es besser zu machen", sagte Vettel.

Vettel: Rosberg "lehnt sich jedes Mal aus dem Fenster"

Er wird es nötig haben, auch im Hinblick auf seine weitere Karriere. Die Tür bei Mercedes scheint für 2021 unter normalen Umständen zu, Renault sorgte mit dem Comeback von Fernando Alonso für einen Paukenschlag. Viele Möglichkeiten bleiben Vettel nicht mehr, schon gar nicht, wenn er weiter eher Werbung gegen sich betreibt.

Nicht wirklich hilfreich ist dabei die teils dünnhäutige Reaktion auf Kritik von außen. Ex-Weltmeister Nico Rosberg, der Vettels Fehler als "unerklärlich und enttäuschend" bezeichnete, entgegnete Vettel: "Der Nico lehnt sich jedes Mal aus dem Fenster – egal bei wem."

Sebastian Vettel und Nico Rosberg Fotocredit: Getty Images

Im Werk in Maranello haben sie die Zeichen der Zeit immerhin erkannt. Das Auto soll bereits in Österreich mit einem Update ausgestattet werden, das eigentlich erst für das Rennen in Ungarn geplant war. "Wir arbeiten gegen die Uhr und geben unser Bestes", sagte Binotto.

Bottas schielt auf den Doppelsieg

Ob das aber reicht, um die große Lücke zu Mercedes zu schließen, ist mehr als fraglich. Das Weltmeister-Team war besonders im Qualifying am vergangenen Wochenende in einer anderen Liga unterwegs, einen möglichen Doppelsieg verhinderten nur diverse Strafen gegen Champion Lewis Hamilton. Der Sieg am zweiten Rennwochenende dürfte erneut nur über die Sternfahrer Hamilton und Valtteri Bottas gehen.

Spannend dürfte vor allem sein, ob es dem Finnen wieder gelingt, seinen scheinbar übermächtigen Teamkollegen erneut in die Schranken zu weisen. Zwei Siege in Folge zum Saisonauftakt gelangen Bottas noch nie. In der ohnehin verkürzten Saison wäre ein weiterer Erfolg ein Ausrufezeichen im Titelkampf. Und dahinter? Da hofft Red Bull auf der Heimstrecke nach dem Doppel-Ausfall von Max Verstappen und Alexander Albon am vergangenen Sonntag auf Wiedergutmachung.

Ferrari hingegen wird wohl wieder viel Rennglück brauchen, um in die Phalanx an der Spitze eindringen zu können. In der Realität heißen die Gegner wohl McLaren, Racing Point - und die eigene Stimmung.

(SID)

