Mit einigem Brimborium präsentierte die britische Edelmarke am Mittwoch in einer Online-Show den AMR21. Vornehmes British Racing Green lässt die Herzen der Motorsport-Traditionalisten höher schlagen, im zweiten Anlauf - nach durchwachsenen fünf Rennen in den Jahren 1959 und 1960 - will Aston Martin mit Macht und Strategie an die Spitze der Formel 1.