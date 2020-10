"Ich glaube, er wird dem gesamten Team eine völlig neue Dynamik verleihen", sagt Andrew Green, Technikdirektor bei Racing Point. "Es zeigt ein gewisses Maß an Absicht von Lawrence (Stroll, Eigentümer; Anm. d. R), wohin er das Team führen will und was er mit dem Team machen will. Ich denke, das ist eine wirklich starke Aussage."