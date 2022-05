Beim siebten Saisonrennen der Elektroserie setzte sich der von Platz eins gestartete Mortara mit 1,7 Sekunden Vorsprung vor Jean-Eric Vergne (Frankreich/DS Techeetah) durch, Dritter wurde Stoffel Vandoorne (Mercedes).

Der Belgier behielt seine Führung in der Gesamtwertung mit 96 Punkten vor Vergne (93) sowie Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar/82), der am Samstag Fünfter wurde. Am Sonntag (15.00 Uhr) findet in Berlin ein weiterer Lauf statt.

Am Vormittag hatte McLaren Racing seinen Formel-E-Einstieg zur Saison 2023 bekannt gegeben. Die Briten übernehmen das Team von Weltmeister Mercedes, der nach der laufenden Saison die Serie verlassen wird.

(SID)

