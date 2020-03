Zusammen mit seinem Bruder Uwe führt Aue-Präsident Helge Leonhardt die Leonhardt Group, zu der eine Holdinggesellschaft, drei Industrie-, fünf Automobil und ein Tourismusunternehmen gehören. In seiner Funktion als Präsident von Erzgebirge Aue aber auch als Verantwortlicher für die Mitarbeiter seiner Unternehmen, richtete sich der 61-Jährige nun in dramatischer Art und Weise und teils abstruser Wortwahl via Facebook an seine Follower.

"Wenn Bundesminister Spahn sagt, dass der jetzige Zustand die Ruhe vor dem Sturm ist, dann machen wir uns alle Sorgen in nie gekannter Weise", eröffnet Leonhardt seinen Post, der unter der Überschrift "Es geht um Ehre, Charakter, Eid und unsere Wismut-DNA" steht.

Leonhardt ruft "Alarmstufe Rot" aus

Gleich zu Beginn spricht der Aue-Präsident von Existenzängsten, ruft die "Alarmstufe Rot" aus und macht höchstpathetisch deutlich, was das bedeutet: "Eigene Ansprüche sind sofort zurückzustellen und die Gesellschaft steht im Vordergrund. Solange es noch Verwundete und Leichen gibt, die im Sturm ja brutal zunehmen, müssen wir alles zurückstellen und mitwirken, den Zustand zu überwinden."

"Der unsichtbare Feind", wie Leonhardt das Coronavirus nennt, sei "noch nicht identifiziert" und greife jeden in der Bevölkerung an, "ohne, dass wir ihn offen eliminieren können". Es drohe der Super-GAU - oder wie Leonhardt formuliert: "Die Kernschmelze". Er fordert seine Mitarbeiter, Fans und Vereinsmitglieder daher auf, zu kämpfen "und tatsächlich zu Gott zu beten".

Sollte es dennoch zur Kernschmelze kommen, werde Wismut auch "wieder im Dreck anfangen, wie 1946", versprach der Unternehmer am Ende seines Posts und spielte damit auf die schwierige Nachkriegszeit an, in der seine Eltern mit knochenharten Bergbau den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Familie Leonhardt legten.

Der komplette Appell im Wortlaut:

Das könnte Dich auch interessieren: Watzke erklärt umstrittenen Auftritt: "Jeder Satz inhaltlich korrekt"