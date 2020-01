Lasogga kann sich Europa-Rückkehr vorstellen: "Lasse nicht den Schlendrian einziehen"

"Es gibt einige Spieler, die bewiesen haben, dass das möglich ist", sagte Pierre-Michel Lasogga der "Sport Bild": "Die Voraussetzung ist, dass man an sich arbeitet und eben nicht nur das Leben genießt und sich auf die faule Haut legt."

Er lasse "nicht den Schlendrian einziehen" und denke noch lange nicht an ein Karriereende, sagte Lasogga, der bislang in sieben Spielen zwei Tore in der Stars League geschossen hat.

(SID)