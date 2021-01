Mit 30 Punkten belegen die Düsseldorfer den dritten Platz. Nur die Begegnung am vergangenen Montag bei Eintracht Braunschweig (0:0) hatte die Fortuna in den letzten Wochen nicht gewonnen.

In Bochum brachte Manuel Schäffler den Club, der in diesem Jahr noch sieglos ist, in Führung (29.). Robert Zulj glich schnell aus (31.). Ein Doppelpack von Robert Tesche (73. und 83.) sicherte den Bochumern den fünften Heimsieg in Folge.