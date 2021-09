Beim historischen ersten Nordderby in der Geschichte der 2. Bundesliga ging es für Werder Bremen und den Hamburger SV vor allem darum, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln.

Bremen ging mit dem Selbstvertrauen von sieben Punkten aus den letzten drei Spielen in die Partie. Doch nach nicht einmal 90 Sekunden war dieses dahin. Moritz Heyer startete in die Tiefe und hob den Ball weich über Milos Veljkovic hinweg. Der freistehende Robert Glatzel konnte ungestört zur 1:0-Führung einköpfen (2.).

Die Gastgeber brauchten eine Weile, um wieder zum eigenen Spiel zu finden, während der HSV immer wieder mit schnell vorgetragenen Angriffen für Gefahr sorgte. Die großen Chancen blieben dabei aber auf beiden Seiten zunächst aus.

In einer Phase, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten, erwies Christian Groß seiner Mannschaft dann einen Bärendienst. Nach einer frühen gelben Karte (5.) sprintete er HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes an. Als der Torwart den Ball wegschlug, senste ihn Groß mit einer eingesprungenen Grätsche um. Dafür sah der Routinier völlig zurecht die gelb-rote Karte (32.).

Die Bremer reagierten zunächst aber trotzig auf die Unterzahl und wären dafür auch beinahe belohnt worden. Marvin Ducksch ging nach einem Steilpass im Laufduell mit Sebastian Schonlau im Strafraum zu Boden (37.). Schiedsrichter Sascha Stegemann ließ aber weiterlaufen und auch der VAR griff nicht ein. Dabei war in der Wiederholung ein Kontakt am Bein von Ducksch zu erkennen, ein Strafstoß und damit auch die gelb-rote Karte für den bereits verwarnten Schonlau wären durchaus gerechtfertigt gewesen.

Doch Bremen blieb dran. Einen Freistoß von der Strafraumkante zirkelte Ducksch perfekt ins linke Eck zum vermeintlichen Ausgleich (42.). Doch erneut spielte Stegemann eine entscheidende Rolle. Der Schiedsrichter pfiff den Treffer zurück, weil sich Mitchell Weiser unerlaubterweise in die Mauer gestellt hatte.

Und es kam aus Werder-Sicht noch härter. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich Bakery Jatta auf der rechten Seite durch und flankte auf den langen Pfosten. Dort stieg Heyer hoch und köpfte gegen die Laufrichtung von Michael Zetterer zum 2:0 ein (45.).

Trotz des späten Schocks kam Bremen wieder mutig aus der Kabine. Und nach kurzer Zeit sorgte Schonlau auch dafür, dass beide Teams die gleiche Zahl an Spielern auf dem Feld hatten. Der Innenverteidiger stoppte Romano Schmid im Vollsprint und sah dafür seine zweite gelbe Karte (52.). Hamburg beschränkte sich nun fast ausschließlich auf Konter, was auch beinahe erfolgreich gewesen wäre. Jatta zog nach einem Steilpass alleine auf das Werder-Tor zu, doch Zetterer verhinderte mit dem Fuß das Gegentor (60.).

Auf der anderen Seite ließ der eingewechselte Niclas Füllkrug innerhalb von nur drei Minuten zwei Riesenchancen liegen. Nach einem Ballverlust von Heyer umkurvte der Werder-Stürmer den herauseilenden Heuer Fernandes, wodurch aber der Winkel zum Tor spitzer wurde und der 28-Jährige nur das Außennetz traf (75.). Kurz darauf profitierte Füllkrug von einem hohen Ballgewinn. Aus der Drehung heraus schoss er aber Heuer Fernandes zentral an (78.).

Auch wenn die Bremer in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne warfen, wollte der Treffer nicht mehr gelingen. Erneut war es Füllkrug, der mit einer Direktabnahme aus spitzem Winkel am HSV-Torwart scheiterte (87.). Und auch Milos Veljkovic gelang es nicht, völlig freistehend aus zehn Metern den Ball im Tor unterzubringen (90.+5).

Und somit blieb es beim Auswärtssieg des HSV, der mit Ausnahme der Schlussphase auch so in Ordnung ging. Hamburg überholt Bremen in der Tabelle und springt vorübergehend auf Platz vier. Bremen muss einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Das fiel auf: Schiedsrichter Stegemann im Mittelpunkt

Die erste Halbzeit war ein wahres Festival an bedeutsamen Schiedsrichterentscheidungen. Bei den meisten davon lag Schiedsrichter Sascha Stegemann richtig, dennoch wird er Werder-Fans mit Sicherheit nicht in guter Erinnerung bleiben. Die gelb-roten Karten für Groß und Schonlau und auch der verwehrte Freistoß-Treffer von Ducksch waren korrekt. Doch beim vermeintlichen Elfmeter (37.) waren sich die Experten einig, dass ein Foulpfiff richtig gewesen wäre. Dieser hätte auch gleichzeitig für einen Platzverweis an Schonlau und damit Gleichzahl gesorgt.

Der Tweet zum Spiel:

Der neutrale Fußballfan kam bei diesem Spiel auf jeden Fall auf seine Kosten. Nur die Bremer Fans dürften heute nicht so gut schlafen.

Die Statistik: 11

Wie es in einem Derby so üblich ist, war von Anfang an viel Feuer in der Partie. Das schlug sich auch in der Kartenbilanz nieder. Ganze elf gelbe Karten zeigte Stegemann in der Partie. Zwei davon führten zu den Platzverweisen.

