Der 53-Jährige sei "der Richtige" für die Mission Wiederaufstieg. Doch Büskens startet beim Zweitligisten mit einer Hypothek von sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

"Wir werden am 15. Mai wissen, ob das der richtige Zeitpunkt für einen Trainerwechsel war. Es war an der Zeit, einen Impuls zu setzen", betonte Schröder. Viele Fans hatten bereits einen früheren Rauswurf von Trainer Dimitrios Grammozis gefordert, der "erst" nach der 3:4-Pleite gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende erfolgte. "Wie sich Dimi öffentlich nach seiner Entlassung geäußert hat, zeigt, welch feiner Mensch er ist", betonte Schröder.

Für Schröder war es am Dienstag wichtig zu betonen, dass "der gesamte Verein diesen Schritt mitgetragen" habe. Büskens, einer der legendären Schalker Eurofighter von 1997, erklärte sich erneut und zum dritten Mal in höchster Not bereit, bis zum Saisonende als Chef einzuspringen. Die Beförderung macht aus finanziellen Gesichtspunkten Sinn, aber auch aus sportlichen?

Büskens wohl am Samstag noch nicht auf der S04-Bank

"Wir wollten uns intern entscheiden, weil wir intern die beste Kraft haben", sagte Schröder. Für den Traditionsklub steht viel auf dem Spiel, die Rückkehr in das Fußball-Oberhaus war das klar anvisierte Ziel. Bei neun ausstehenden Spielen gilt es sich von Platz sechs noch mindestens drei Ränge vorzuarbeiten.

"Sechs Punkte sind ein Faustpfand", sagte Schröder, der nach Saisonende auf jeden Fall ein neues Trainerteam installieren will: "Es gibt schon Gedankengänge für den Sommer. Aber wir werden uns in aller Ruhe die Zeit nehmen."

Diese Zeit hat Büskens nicht, er muss mit dem Team sofort abliefern. Allerdings: Am Sonntag (13:30 Uhr) wird er beim Tabellenletzten FC Ingolstadt nach einem positiven Coronatest möglicherweise noch nicht als Chef auf der Schalker Bank sitzen können.

