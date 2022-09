Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl musste sich nach vier Erfolgen in Serie im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1 (0:0) begnügen, mischt aber in der erweiterten Spitzengruppe mit. Torlos endete die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim.

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP auf Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen. Marvin Pieringer (86.) stellte den Endstand her.

Braunschweig verbesserte sich durch den überraschenden Punktgewinn in Hannover zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz 16. Anthony Ujah (69.) brachte die Gäste in Führung, Havard Nielsen (78.) bewahrte Hannover immerhin vor der dritten Saisonniederlage.

Die seit sechs Spielen ungeschlagenen Heidenheimer sind nach dem Punkt in Karlsruhe vorerst Dritter. Beide Teams agierten sehr diszipliniert, waren gut gestaffelt und neutralisierten sich dadurch weitgehend. Torchancen blieben Mangelware.

(SID)

