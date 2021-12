Die Trennung sei für beide Seiten "die beste Lösung".

"Ich werde der Mannschaft immer die Daumen drücken und hoffe, dass der Verein seine Ziele erreichen kann", sagte Mölders. Geschäftsführer Günther Gorenzel meinte, Mölders habe "Großes" für Sechzig geleistet und bedankte sich bei ihm.

Ad

Der 36 Jahre alte Torjäger war vom Verein um Trainer Michael Köllner zuletzt "bis auf Weiteres" aus dem Kader genommen worden. Mölders äußerte sich darauf hin "schockiert".

3. Liga Rassismus-Eklat: Drittligaspiel in Duisburg abgebrochen VOR 2 STUNDEN

Er spielte seit Januar 2016 bei 1860. In 18 Liga-Spielen in dieser Saison erzielte er fünf Tore. Insgesamt war er in 204 Spielen für die Münchner 79-mal erfolgreich.

Das könnte Dich auch interessieren: Bittere Diagnose: RB Leipzig länger ohne Forsberg

(SID)

Rose vermisst den Kampfgeist beim BVB: "Kriegen wir nicht hin"

Bundesliga Hainer äußert sich zu Bayern-JHV - Dialog mit Fans läuft VOR 2 STUNDEN