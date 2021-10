Der 23-jährige Mittelfeldspieler und Bruder von Mario Götze war in der 85. Spielminute mit Duisburgs Rolf Feltscher im Kopfballduell zusammenstoßen und benommen zu Boden gegangen.

MSV-Keeper Leo Weinkauf eilte sofort zu Hilfe, bis die von den Spielern aufgeregt herbeigewunkenen Sanitäter die Versorgung übernahmen. Götze wurde erst in die kanbine und dann in die Klinik gebracht.



Am Mittag kam dann die erlösende Nachricht, dass "eine Fraktur oder eine Folgeverletzung am auskurierten Haarriss am Schädel aus der Partie bei Viktoria Berlin vor zwei Monaten" ausgeschlossen werden konnte. Diese hatte Götze über einen Monat außer Gefecht gesetzt.

Ad

"Die Verletzung war im ersten Moment für alle ein Schock und wir sind daher sehr froh, dass es Felix bereits wieder besser geht. Wir wünschen ihm eine gute Genesung und werden ihm natürlich alle benötigte Zeit geben. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ausdrücklich beim Mannschaftsarzt des MSV Duisburg für die geleistete Unterstützung am gestrigen Abend bedanken", teilte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen mit.

Bundesliga BVB arbeitet offenbar an Verpflichtung von Bellingham-Bruder VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz drohender Haft: Nagelsmann plant voll mit Hernández

Impf-Debatte um Kimmich: Das sagen Hoeneß, Neuer und Müller

Ligue 1 Vorsicht Bayern und BVB: PSG gibt bei Adeyemi offenbar "Vollgas" VOR 2 STUNDEN