"Das ist eine verdammt unpopuläre Entscheidung, aber es geht um den Erfolg des Vereins. Ich kann den Shitstorm aushalten."

Die FCK-Mannschaft hatte zuletzt unter Antwerpen durch drei Niederlagen in Folge den direkten Aufstieg verspielt. Kaiserslautern trifft in der Relegation am 20. und 24. Mai auf den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden.

Ad

"Es wird sicher keine Vergnügungssteuer fällig, wenn man den Vorgänger in dieser Situation ablöst", sagte Schuster, der "durch Zufall" das zurückliegende Dynamo-Spiel am Sonntag in seiner Wahlheimat Karlsruhe (2:2) im Stadion gesehen hat: "Wir wollen die Kritiker mit Leistung überzeugen."

Bundesliga Salihamidzic bestätigt: Ajax-Star vor Wechsel zum FC Bayern VOR 7 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Salihamidzic bestätigt: Ajax-Star vor Wechsel zum FC Bayern

(SID)

Xavi: "Barça konnte sich Haaland nicht leisten"

Bundesliga Bericht: Bayern machte sich bis zuletzt Hoffnungen auf Haaland VOR 7 STUNDEN