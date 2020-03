Alle 26 nominierten Spielerinnen können wie geplant anreisen. Auf TV-Übertragungen der deutschen Spiele aus Portugal haben die Fans indes vergeblich gehofft. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird trotz "intensiver Bemühungen" seitens des Verbandes kein deutscher Fernsehsender die Spiele ausstrahlen. Die TV-Rechte liegen beim portugiesischen Verband FPF.

Das Turnier beginnt für das DFB-Team mit einer Art Revanche. Gegen die Schwedinnen war der zweimalige Weltmeister Deutschland im Viertelfinale der WM 2019 in Frankreich ausgeschieden (1:2) und verpasste so als Olympiasieger die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Schweden sicherte sich am Ende WM-Platz drei.

Nächster Gegner am 7. März ist der Sieger/Verlierer aus dem Duell zwischen Vize-Europameister Dänemark und Norwegen. Am 10. März folgen die Platzierungsspiele, das Endspiel steigt am 11. März. Weitere Teilnehmer sind Belgien, Italien, Neuseeland sowie Gastgeber Portugal. Gewonnen hat das deutsche Team das Turnier bei elf Teilnahmen bislang dreimal (2006, 2012 und 2014).

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir sind Liverpool, wir haben immer Druck": Klopp gibt sich vor Chelsea-Spiel cool

(SID)