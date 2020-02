So lief das Spiel:

"Wir wollen eine Reaktion zeigen. Das ist die Mission für das nächste Spiel, sagte S04-Trainer David Wagner vor der Partie gegen den formstarken 1. FC Köln und kann dasselbe Zitat auch nach dem Spiel wieder auffrischen. Der Trainer verlangte von seiner Mannschaft eine engagierte Leistung, doch die Schalker schafften es nicht, den Worten des Trainers Taten folgen zu lassen.

Von Beginn an hatten die "Knappen" große Probleme mit der aggressiven Gangart der Kölner, zeigten sich defensiv unsauber und schwach im Spiel nach vorne. Der 1. FC Köln drängte die Gäste in die eigene Hälfte und sorgte immer wieder über die Flügel für viel Gefahr. Bereits in der 9. Minute folgte die Führung der Hausherren. Florian Kainz brachte eine Freistoßhereingabe von der linken Seite an den Fünfmeterraum, Sebastiaan Bornauw setzte sich im Luftduell durch und verwandelte per Kopf ins lange Eck.

Die Kölner stellten sich mit der Führung im Rücken tiefer, setzten vermehrt auf schnelle Umschaltmomente. So auch in der 39. Minute. Elvis Rexhbecaj setzte Jhon Córdoba mit einem Steilpass in Szene. Der Angreifer nahm Fahrt auf, ging alleine auf Alexander Nübel zu und verwandelte sicher zum 2:0 - sein zehnter Saisontreffer.

Im zweiten Durchgang versuchten die "Knappen", das Spiel zu drehen, fanden jedoch weiterhin kein Mittel, um die Kölner Defensive in Verlegenheit zu bringen. Offensiv war kein Plan zu erkennen - kamen die Schalker mal in die Gefahrenzone, waren es zumeist Zufallsprodukte.

In der 75. Minute legten die Kölner noch einen weiteren Treffer nach und sorgten für die Entscheidung. Kainz zog von der rechten Seite in den Strafraum ein, zog aus spitzem Winkel ab. Ein ungefährlicher Schuss, doch Nübel ließ den Ball durch seine Beine rollen - eine Slapstick-Einlage zum 3:0. So behielten die Kölner die Punkte in der Heimat und feierten einen verdienten Sieg.

Die Stimmen:

Florian Kainz (1. FC Köln): "Natürlich spielt der Kopf eine große Rolle, aber wir haben zuletzt vor allem Zuhause super Leistungen gezeigt, viele Punkte geholt, nur einmal gegen die Bayern schlecht gespielt und mit den Fans im Rücken können wir immer wieder Positives schaffen."

Bastian Oczipka (FC Schalke 04): "Ich glaube die Kölner waren die ersten 15 Minuten stärker, machen da auch das Tor und das tut uns momentan einfach nicht gut, wenn wir ein frühes Gegentor kriegen. Dann wollten wir uns berappeln in der zweiten Halbzeit. Es ist einfach zu wenig. Wir wissen, dass es eine schwierige Phase ist."

Das fiel auf: Schalker Tiefflug

Der Schalker Hinrunden-Höhenflug ist unlängst beendet. Die "Knappen" gehen in die gegengesetzte Richtung - nach unten und das mit viel Tempo. Seit nunmehr sechs Spielen warten die Schalker in der Bundesliga auf einen Sieg, kommen in dieser Zeit auf lediglich drei schmale Punkte und das bei einem katastrophalen Torverhältnis von 1:14. In der Offensive sind die "Knappen" ideenlos, in der Defensive instabil. Eine Kombination, die für die Schalker immerhin noch für Platz sechs in der Bundesliga reicht. Die Frage ist jedoch, wie lange noch.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 6

Im Kalenderjahr 2020 ist Erling Haaland der torgefährlichste Spieler in der Bundesliga mit insgesamt neun Toren. Auf dem zweiten Platz dahinter kommt allerdigs kein Robert Lewandowski oder Timo Werner, sondern Köln Córdoba mit starken sechs Treffern. Der Stürmer ist aktuell in Topform.

