Borussia Mönchengladbach hat sich zum Bundesliga-Wiederbeginn drei Punkte in Frankfurt gesichert. Gegen die Eintracht gewann das Team von Marco Rose mit 3:1 (2:0). Die Gladbacher erwischten einen Traumstart: Bereits nach 36 Sekunden traf Allassane Plea, Marcus Thuram erhöhte nur wenige Minuten später (6.). Rami Bensebaini traf per Elfmeter (73.), André Silva erzielte das Frankfurter Tor (81.).

So lief das Spiel:

Im ersten Topspiel nach der Spielpause erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem Doppelpass von Alassane Pléa und Jonas Hofmann zielte der Franzose punktgenau ins lange Ecke und sorgte nach bereits 36 Sekunden für die Führung (1. Minute). Die Gladbacher ließen nicht nach und erhöhten nach Vorarbeit von Rami Bensebaini durch Marcus Thuram zum 0:2 (7.).

Frankfurt brauchte eine Viertelstunde, um im Spiel anzukommen. Filip Kostić hatte mit einem wuchtigen Freistoß die erste große Chance für die Gastgeber, BMG-Keeper Yann Sommer konnte parieren (23.). In der Folge war das Spiel ausgeglichener, Frankfurt mangelte es allerdings an klaren Torchancen.

Im zweiten Durchgang häuften sich die Konterchancen für die Gladbacher. Ein Pfostentreffer von Pléa eröffnete die Schlussphase (68.) Kurz darauf trieb Florian Neuhaus den Ball in einer Überzahlsituation nach vorne und steckte zu Embolo durch, der von Evan N’Dicka zu Fall gebracht wurde. Bensebaini verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:3, Trapp konnte den Ball nicht entscheidend abwehren (73.).

Kurz vor dem Ende gelang der SGE durch den eingewechselten André Silva ein wenig Ergebniskosmetik, als der Portugiese nach Vorarbeit von Sebastian Rode zum 1:3 traf (81.). Gladbach kam zu weiteren Möglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Die beste Chance vergab Hofmann, der alleine vor dem Tor an Martin Hinteregger scheiterte (85.).

Frankfurts Blick richtet sich nach dieser Niederlage in der Tabelle wieder nach unten. Gladbach kommt mit einem starken Auswärtsspiel aus der Spielpause und springt auf Platz drei der Tabelle.

Die Stimmen zum Spiel:

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): "Wir waren heute auf spielerische Ebene besser und haben von hinten gut heraus gespielt. Nach der langen Pause war das schon sehr ordentlich. Wir haben uns eine gute Grundlage gesetzt in den letzten Wochen, um hier heute gut aufzutreten. Die Leistung heute gibt uns Selbstvertrauen für die letzten neun Spiele.”

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Wir haben einfach die ersten Minuten verschlafen und dann wird es gegen so ein gutes Team sehr schwer. Gladbach ist gut reingekommen, das spielt denen in die Karten. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und müssen den Anschlusstreffer machen. Das ist uns nicht gelungen.”

Das fiel auf: Frankfurter Abwehrverhalten

Als Knackfaktor des Spiels war sicherlich die Anfangsphase der Partie zu identifizieren. Die zwei frühen Gegentreffer setzten die Frankfurter gehörig unter Druck. Beiden Treffer ging ein schlechtes Abwehrverhalten voraus und zeigte die Abstimmungsschwierigkeiten nach der langen Spielpause. Die heutige Niederlage bedeutete die vierte Bundesliga-Pleite in Serie und bereits die 13. Niederlage in der Saison für die SGE. Adi Hütter muss jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und den Abwärtstrend abwenden.

Der Tweet zum Spiel:

Nach der langen Spielpause zeigten die Gladbacher ein sehr starkes Auswärtsspiel und fahren verdient drei Punkte ein.

Die Statistik: 36

Mit 36 Sekunden ist Alassane Pléas Tor das zweitfrüheste Tor der Borussia in der Bundesliga. Nur beim 3-1 gegen Dortmund im April 2015 war Oscar Wendt mit 29 Sekunden noch schneller. Außerdem lagen die Fohlen auswärts noch nie in ihrer Bundesliga-Historie so früh mit 2-0 in Führung wie heute.

