BVB-Star Emre Can hat erklärt, weshalb er 2013 nach einem Gespräch mit Pep Guardiola den FC Bayern München verließ. "Ich habe ihn ziemlich direkt gefragt, wie meine Chancen stehen. Er war sehr ehrlich zu mir und hat mir gesagt, dass es nicht einfach werden würde", meinte der Nationalspieler im Interview auf der BVB-Vereinshomepage. Daher habe er sich damals für einen Transfer entschieden.

"Mir war klar, dass es für meine Entwicklung wichtig sein würde, dass ich viel spiele und möglichst wenig auf der Bank sitze. Da kam das Angebot aus Leverkusen genau richtig", meinte Can weiter.

Nach nur einem Jahr ging es dann von Leverkusen weiter zum FC Liverpool, 2018 wechselte der heute 26-Jährige nach vier Jahren in England schließlich zu Juventus Turin. Seine Erfahrung im Ausland will Can nicht missen.

Der Defensivallrounder erklärte: "In England geht es darum, geilen Fußball zu spielen, um das Tackling, um den präzisen langen Ball. Anders als in Italien, wo die Taktik im Vordergrund steht. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich auf meinen Stationen machen durfte. Ich bin als Fußballer und Mensch gereift."

Can lobt Ronaldo und Haaland

Bei Juve lernte Can auch Superstar Cristiano Ronaldo aus nächster Nähe kennen. Von dem Portugiesen und besonders von dessen Einstellung zeigte sich der DFB-Star begeistert.

"Er macht jeden Tag das, was er zu machen hat. Zu einhundert Prozent. Er lebt extrem professionell. Deswegen ist er so erfolgreich. So stark gegen sich selbst zu sein, das gibt es nur einmal – das ist Ronaldo. Deshalb ist er da, wo er ist. Wie er arbeitet, hat mich mit geprägt", meinte Can.

Beim BVB beeindruckte den 26-Jährigen bisher vor allem Winterneuzugang Erling Haaland. Can erklärte: "Jeder Spieler ist auf seine Art etwas Besonderes. Erling hat alles, was einen herausragender Stürmer ausmacht." Der Norweger sei "unheimlich schnell, er ist groß, kopfballstark, er hat einen guten Schuss – und er weiß, wo das Tor steht".

Besonders die Reife für Haalands junges Alter hob der ehemalige Münchener hervor: "Erling lebt sehr professionell. Wenn er so weitermacht, liegt eine große Karriere vor ihm."

