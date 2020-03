"Das Risiko ist aus unserer Sicht einfach zu hoch", sagte der Vorsitzende Thomas Röttgermann gegenüber "RP Online": "Wir bitten die DFL um dringliche Prüfung, ob das Spiel aufgrund der ungeklärter Situation, stattfinden kann."

Am Freitagabend (20.30 Uhr/im ) soll das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und den Ostwestfalen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte am Freitagvormittag eine Aussetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga und der 2. Liga ab Dienstag vorgeschlagen.

SCP-Trainer Baumgart hatte zudem am Freitag über Unwohlsein geklagt und mit für eine Corona-Infektion typischen Symptomen im Zimmer des Teamhotels in Düsseldorf gelegen. Das Testergebnis ist aber negativ ausgefallen. Baumgart hat sich demnach nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Zudem teilte der Aufsteiger mit, dass er noch auf die Testergebnisse einiger Spieler warte. "Die Gesundheit und der Schutz muss absoluten Vorrang vor aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen haben", sagte Röttgermann ungeachtet des Ergebnisses. Paderborn würde den Düsseldorfer Antrag unterstützen.

