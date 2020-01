Gerade erst seit wenigen Tagen ist Herthas Rekordtransfer in trockenen Tüchern - Lyons Lucas Tousart kostete 25 Millionen Euro - da bahnt sich bereits der nächste große Transfer bei den Hauptstädtern an. Und der könnte den gerade erst aufgestellten Rekord sogar noch brechen.

Wie der umtriebige italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, hat die "Alte Dame" den Stürmer Krzysztof Piatek von AC Mailand im Visier - mehr noch. Hertha-Bosse sollen am heutigen Mittwoch in Mailand mit Klubvertretern über einen möglichen Transfer verhandeln.

Milan lehnte erstes Hertha-Angebot ab

Laut Di Marzio bietet Hertha 27 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, Milan möchte noch ein bisschen mehr. Der Klub um den neuen Trainer Jürgen Klinsmann möchte aber demnach nicht so schnell aufgeben. Die Berliner denken eben inzwischen in anderen Dimensionen. Das liegt vor allem am neuen Investor Lars Windhorst.

Doch wer ist der Stürmer, der dem Klub so viel wert ist? Der Pole Krzysztof Piatek sorgte vor allem beim FC Genua für Aufsehen, schoss dort 22 Tore in 37 Liga-Spielen. Im Januar 2019 verpflichtete Milan den polnischen Nationalspieler, wo er zunächst genauso weitermachte.

In der aktuellen Saison hängt der 24-Jährige allerdings ein wenig durch: Vier Tore in 18 Liga-Spielen lautet die mickrige Bilanz. In den letzten Partien blieb er ohne Einsatz.

