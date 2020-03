Buzz

Die Hymne wird vor jedem Heimspiel der Herthaner im Berliner Olympiastadion gespielt, normalerweise heißt es dabei: "Nur nach Hause gehen wir nicht."

Zander appellierte am Ende des Videoabschnitts an die Menschen, sich im Zuge der Corona-Pandemie an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.

" Ich bitte euch noch einmal inständig, geht nicht nach draußen. Es ist diesmal wirklich ernst. "

Ein großer Fan der Zanderschen Hertha-Hymne war Ex-Trainer Jürgen Klinsmann, der allerdings an der Spree nur ein Kurzgastspiel gab und sich nach 76 Tagen wieder aus der deutschen Hauptstadt Richtung Kalifornien verabschiedete.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Alleine müssen wir nicht sein": BVB-Fans singen"You'll never walk alone" gemeinsam