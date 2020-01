So lief das Spiel:

Durch den 2:0-Sieg der Paderborner gegen den SC Freiburg rutschte Fortuna Düsseldorf vor dem Duell gegen Bayer 04 Leverkusen auf den letzten Tabellenplatz ab. Diskussion wurden schon vor dem Spiel laut, ob Fortuna-Coach Friedhelm Funkel noch der richtige Trainer sei. Die Mannschaft wollte antworten und mit einem Sieg gegen die Werkself die rote Laterne wieder abgeben.

Leverkusen hingegen wollte den Positivtrend beibehalten und den dritten Dreier in Folge einfahren. Die Hausherren übernahmen von Beginn an den dominanten Part, forcierten das Flügelspiel, um gefährliche Situationen herauszuspielen. Karim Bellarabi und Moussa Diaby bewegten auffällig viel bei Bayer.

Zwar war Leverkusen die aktivere Mannschaft, doch Fortuna Düsseldorf stand kompakt und suchte mit zunehmender Spieldauer auch selbst den Weg in die Offensive. Beide Mannschaften investierten viel – Leverkusen belohnte sich damit in der 40. Minute. Bellarabi flankte punktgenau aus dem linken Halbfeld genau auf den Kopf von Kai Havertz, der aus sechs Metern zur Stelle war und zur Führung einnickte.

Bayer blieb das überlegende Team und ging besonders in der zweiten Halbzeit mit viel Dampf auf das zweite Tor. Doch Bellarabi (54.), Volland (55.) und Diaby (59.) scheiterten. So war Düsseldorf noch nicht aus dem Spiel und hatte in der 62. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach einer Hereingabe von der linken Seite, kam Rouwen Hennings aus zehn Metern volley zum Abschluss. Lukáš Hrádecký rettete stark im linken Eck.

In der 79. Minute gelang der Werkself schließlich die verdiente Entscheidung. Nach einem Eckball von der rechten Seite, kam Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier aus dem Tor, allerdings nicht an den hohen Ball. Die Kugel fiel Lars Bender am zweiten Pfosten vor die Füße – der Verteidiger grätschte sie aus kurzer Distanz ins leere Tor.

In der 89. Minute legte Bayer Leverkusen das 3:0 per Elfmeter nach. Matthias Zimmermann foulte den eingewechselten Nadiem Amiri im Strafraum, Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte auf den Punkt. Der ebenfalls eingewechselte Lucas Alario verwandelte sicher ins rechte Eck.

Ein wichtiger Sieg für Bayer Leverkusen, das sich auf den fünften Platz verbesserte. Fortuna Düsseldorf hingegen steckt tief im Abstiegskeller und ist und bleibt mit mageren 15 Punkten aus 19 Spielen Tabellenletzter.

Das fiel auf: Zurück in der Spur

Havertz steht nicht umsonst bei den größten Top-Klubs Europas auf dem Wunschzettel – der Youngster ist einer der großen Leistungsträger bei Leverkusen und das trotz seiner erst 20 Jahre. Zuletzt herrschte allerdings große Flaute beim Mittelfeldspieler – sogar Pfiffe von den eigenen Fans blieben nicht aus. Havertz durchlebte seine erste Krise in seiner noch jungen Karriere.

Seit dem 18. Spieltag ist der 20-Jährige jedoch wieder zurück in der Spur. Beim 4:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den SC Paderborn erzielte er einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor. So war Havertz auch im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einer der besten Bayer-Akteure und markierte sein viertes Saisontor.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 35,95

Mit seinem Spurt in der 17. Minute enteilte Diaby der Fortuna-Defensive und sprintete auf den zweiten Platz der schnellsten Bundesliga-Akteure: 35,95 Km/h. Nur ein Spieler ist bisher schneller, Real Madrid-Leihe Achraf Hakimi von Borussia Dortmund stellt mit 36,21 Km/h den Rekord.