Lukas Podolski hat den FC Bayern zur Verpflichtung von Leroy Sané beglückwünscht. Beim 24-Jährigen sieht der Weltmeister von 2014 aber auch noch Luft nach oben. "Die holen sich die besten Spieler und Sané ist ein toller Spieler, natürlich noch mit Potenzial nach oben", meinte Podolski bei "Sky". Sané fehle vor allem noch etwas Erfahrung. "Er braucht noch ein paar Saisons", so der 35-Jährige.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Münchener den Transfer von Sané verkündet. Für 49 Millionen Euro (zuzüglich möglicher Boni über 11 Millionen Euro) wechselte der deutsche Nationalspieler von Manchester City zum Rekordmeister.

Für Podolski hat Sané aber "noch nicht das Top-Niveau erreicht". Der 24-Jährige, der insgesamt vier Jahre unter Pep Guardiola bei ManCity gespielt hatte, brauche "noch ein bisschen Erfahrung", so der ehemalige Münchener. Podolski hatte selbst von 2006 bis 2009 das Trikot des FC Bayern getragen.

Vor allem die Erfahrung im DFB-Team fehle Sané noch. "Er braucht die Nationalmannschaft, eine Europameisterschaft, eine WM", erklärte Podolski. Bayern-Trainer Hansi Flick erhielt unterdessen auch großes Lob vom 35-Jährigen.

"Man sieht, wie die performen. Der Hansi Flick macht einen geilen Job", so Podolski, der den jetzigen Bayern-Coach noch aus der gemeinsamen Zeit in der deutschen Nationalmannschaft kennt. Von 2006 bis 2014 stand Flick als Assistent von Joachim Löw an der Seitelinie.

Podolski selbst spielt seit Januar bei Antalyaspor in der türkischen Süperlig. Zuvor lief der ehemalige Kölner fast drei Jahre für den japanischen Klub Vissel Kobe auf.

