Alexander Nübel hatte in der 67. Minute des Bundesliga-Spiels gegen Eintracht Frankfurt von Schiedsrichter Felix Zwayer die Rote Karte gesehen, nachdem er den Serben Gacinovic mit gestrecktem Bein in vollem Lauf am Oberkörper getroffen hatte.

Der 24-Jährige erlitt dabei eine schwere Rippenprellung. Nübel hatte sich tags darauf entschuldigt. "Es tut mir sehr, sehr leid für den Spieler", sagte der Schalker Kapitän.

Durch Nübels Sperre wird aller Voraussicht nach Neuzugang Markus Schubert zu seinen ersten Startelfeinsätzen für die Königsblauen kommen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, kann Nübel frühestens am 31. Januar 2020 im Gastspiel bei Hertha BSC wieder für Schalke auflaufen.

(SID)