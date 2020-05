SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker: Am 29. Bundesligaspieltag trifft der SC Freiburg auf Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist am Freitag, 29. Mai, um 20:30 Uhr. Das Match wird in Deutschland nicht live im TV übertragen, aber im Livestream bei DAZN und Amazon Prime. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel und alle Informationen zur Endphase der Bundesliga an.

Am 29. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist am Freitag, 29. Mai, um 20:30 Uhr. Freiburg hat als derzeitiger Tabellenachter noch Chancen auf die Teilnahme am internationalen Geschäft. Leverkusen liegt aktuell auf Rang fünf und kann sich noch realistische Hoffnungen auf die Qualifikation für die Champions League machen.

Bundesliga Zurück auf dem Boden der Tatsachen: Leverkusener leckt seine Wunden GESTERN AM 13:16

SC Freiburg - Bayer 04 live im TV

Das Spiel zwischen den Breisgauern und der Werkself am 29. Spieltag der Bundesliga wird nicht live im TV übertragen.

Bundesliga: Freiburg - Leverkusen im Livestream

DAZN ist im Livestream mit von der Partie. Los geht es am Freitag um 20:30 Uhr.

Und auch Amazon zeigt bei Amazon Prime das Match zwischen Freiburg und Leverkusen im Livestream.

Play Icon WATCH Rekorde für Schwolow, Kimmich und "Wölfe": Die Top-Stats zum Spieltag 00:01:00

SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen im Liveticker

Eurosport ist selbstverständlich im Liveticker dabei. Hier erhaltet ihr außerdem alle News zur Bundesliga.

Freiburg - Leverkusen: Die Bundesliga im Radio

Amazon überträgt alle Matches des 29. Spielstags, darunter Freiburg gegen Leverkusen, auch live im Bundesligaradio.

Die letzten zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

23.11.19: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 1:1

02.03.19: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2:0

07.10.18: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0

03.02.18: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0

17.09.17: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 4:0

23.04.17: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 2:1

03.12.16: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 1:1

28.02.15: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 1:0

27.09.14: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0

25.01.14: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 3:2

Play Icon WATCH BVB nimmt nächsten Nationalspieler ins Visier 00:01:37

Bundesliga Torschuss-Rekord reicht nicht zum Sieg: Frankfurt scheitert an sich selbst GESTERN AM 13:14