Von Rang 16 noch auf 17: Fortuna Düsseldorf hat am 34. Spieltag seine gute Ausgangsposition auf den Relegationsplatz verspielt und steigt aus der Bundesliga ab. Die Rheinländer verloren bei Union Berlin mit 0:3 (0:1) und damit auch das Fernduell mit Werder Bremen. Anthony Ujah brachte Union in Führung (26.). Christian Gentner stellte auf 2:0 (54.). Suleiman Abdullahi erzielte das 3:0 (90.).

So lief das Spiel:

Den Düsseldorfern war die Nervosität angesichts der Bedeutung der Partie deutlich anzumerken. Die Gäste waren zunächst auf Fehlervermeidung bedacht, auch Union besann sich auf defensive Sicherheit. So blieben größere Chancen zunächst Einzelfälle. Die erste Gelegenheit bot sich Kaan Ayhan, dessen Kopfball nach einer Ecke Christian Gentner noch vor der Linie wegköpfen konnte (13. Minute). Kurz danach passte bei Kenan Karaman die Koordination nicht richtig, sodass sein Schuss im Fallen am langen Pfosten vorbeiging (16.).

Premier League Liverpool-Held Klopp über Sancho: "Rot würde ihm gut stehen" VOR 4 STUNDEN

Mit der ersten guten Chance ging Union Berlin dann in Führung (26.). Nach einer Ecke schoss Joshua Mees den Ball scharf vor das Tor, Anthony Ujah hielt seinen Fuß in den Schuss und lenkte den Ball entscheidend zum 1:0 ins Tor ab. Adam Bodzeks Klärungsversuch auf der Linie kam zu spät. Zum Düsseldorfer Ärgernis bekam Ujahs Gegenspieler Mathias Jörgensen einen Schlag an den Kopf und musste danach auch ausgewechselt werden. Verantwortlich dafür war aber wohl Karaman, der Jörgensen traf.

In der Folge präsentierte sich Union in der Defensive weiterhin recht sicher. Düsseldorf hatte dagegen Probleme, gefährliche Chancen zu kreieren. Auch die vielen Ecken brachten nichts Zählbares. Bei Union hatte Grischa Pröml noch die beste Chance, die Führung auszubauen. Seinen Schuss aus der Distanz konnte Florian Kastenmeier aber noch zur Ecke lenken (45.).

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete. Düsseldorf versuchte es erfolglos, Union verteidigte alles weg. Dann patzte Ayhan bei einem Klärungsversuch per Kopf. Ujah legte direkt auf Gentner ab, der den Ball in Höhe des Sechzehners an Kastenmeier zum 2:0 vorbeischob (54.).

Mit drei Spielerwechseln brachte Düsseldorf auch neuen Schwung auf den Platz. Mit dem Wissen um die Bremer Führung warfen die Fortunen nochmal alles nach vorne. Doch bei den Schüssen von Rouwen Hennings (69.) und Thommy (74.) war noch ein Berliner Bein dazwischen. Dann kam auch noch Pech dazu, als ein abgefälschter Schuss von Suttner an die Latte klatschte (71.).

Es half auch nichts, dass Torwart Kastenmeier bereits in der 79. Minute bei einem Eckball mit nach vorne kam. Stattdessen setzte Sulheiman Abdullahi für Union den Schlusspunkt (90.). Nach Vorlage von Gentner schob der Stürmer den Ball durch die Beine von Kastenmeier zum 3:0 und besiegelte damit den Düsseldorfer Abstieg.

Stimmen zum Spiel:

Felix Kroos (Union Berlin): "Für mich war es ein sehr wichtiges Spiel heute, gerade auch mit meiner Bremer Vergangenheit. Wir waren es uns selbst schuldig, weil wir letzte Woche nicht so gut waren. Aber für Union ist jedes Bundesligaspiel auch etwas Besonderes. So sind wir das Spiel auch angegangen. Ich habe immer noch ein grün-weißes Herz, deswegen bin ich froh, dass wir helfen konnten und dass Bremen sich auch selbst geholfen hat. Ich drücke natürlich die Daumen, dass sie es in der Relegation packen."

Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf): "Es ist schwer, das Spiel zu analysieren. Wir haben natürlich schon versucht, an uns zu glauben, weil wir in der Saison auch gezeigt haben, dass wir Rückschläge wegstecken können. Das ist natürlich ein Scheiß-Gefühl jetzt. Das tut mir leid für die Fans, für die Mitarbeiter im Verein. Ich glaube, es war eine große Chance, die Relegation zu erreichen. Das ist natürlich bitter."

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Es ist im Moment natürlich eine große Leere in den Köpfen. Wir sind mit einem anderen Ziel hierhergekommen. Aber wir haben das in den letzten Wochen und Monaten liegen lassen, nicht nur heute. Hier zu stehen und zu sagen, dass das meiner Meinung nach letztlich unverdient ist, bringt auch nichts. Insgesamt haben wir gute Leistungen gezeigt, die eines Absteigers nicht würdig waren. Aber was soll man sagen."

Das fiel auf: Ein Ex-Bremer rettet Werder

Ausgerechnet der ehemalige Werder-Spieler Anthony Ujah ist der große Matchwinner. Mit seinem Tor zum 1:0 ebnete er den Weg für das Bremer Wunder. Und auch beim 2:0 hatte der Nigerianer seine Füße im Spiel, als er für Gentner servierte. 2015/2016 schoss er 11 Tore in 32 Spielen für die Bremer.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 79

Es war die 79. Minute, als Düsseldorfs Torwart Kastenmeier bei einem Eckball mit nach vorne kam und damit zeigte, wie verzweifelt die Düsseldorfer Lage zu diesem Zeitpunkt war. Drei weitere Male tauchte der Keeper im gegnerischen Sechzehner auf, doch auch seine Ausflüge nach vorne konnten die Niederlage und den Abstieg nicht mehr abwenden.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: UEFA hält an Nations-League-Plan fest: Deutschland mit Kracher zum Auftakt

Play Icon WATCH Chelsea steigt angeblich ins Rennen um Bayern-Wunschspieler ein 00:02:03

Premier League Klopp will keine Statue in Liverpool: "Möchte noch 30, 40 Jahre leben" GESTERN AM 16:48