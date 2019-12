So lief das Spiel:

In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit legte der VfL Wolfsburg furios los. Nach einer Flanke von Kevin Mbabu legte Stürmer Wout Weghorst im Strafraum quer, Bastian Oczipka konnte im letzten Moment klären (1.). Auch in der Folge blieben die Hausherren druckvoll, Joshua Guilavogui (9.) und Josip Brekalo (15.) prüften Alexander Nübels Vertreter Markus Schubert im Schalker Tor. Bei den ersatzgeschwächten Gästen war Entlastung selten, dennoch boten sich auch den Schalkern gute Möglichkeiten. Ein Schuss von Fabian Reese ging knapp links am Kasten von Koen Casteels vorbei (17.).

Wolfsburg blieb dennoch das stärkere Team. Nach einer kurz ausgeführten Ecke fand Maximilian Arnold Marcel Tisserand, dessen Kopfball das Schalker Gehäuse nur um Zentimeter verfehlte (21.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte sich die Mannschaft von David Wagner bei ihrem jungen Ersatz-Torhüter bedanken, der das Unentschieden festhielt. Gleich zweimal stand Schubert im Fokus: Zunächst entschärfte er einen wuchtigen Schuss von Arnold von der Strafraumgrenze (33.), ehe er bei der folgenden Ecke einen Abschluss von Tisserand aus kurzer Distanz stark parierte (34.).

Auf der anderen Seite sorgte ein Distanzschuss von Suat Serdar für Entlastung, der Ball drehte sich nur knapp am rechten Außenpfosten vorbei (37.). Danach aber spielten wieder hauptsächlich die "Wölfe". João Victors Schussversuch von der Strafraumgrenze prallte an den rechten Außenpfosten (38.), ehe der Brasilianer nach Doppelpass mit Brekalo frei vor Schubert auftauchte, sein Schuss aufs lange Eck ging nur knapp daneben (40.).

So ging es mit einem glücklichen Unentschieden für die Gäste in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kam es dann, wie es kommen musste: Die schwache Chancenverwertung der Wolfsburger rächte sich. Kurz nach Wiederanpfiff landete eine Ecke bei Ozan Kabak, dessen Kopfballversuch von Casteels zunächst entschärft wurde, beim Nachschuss von Kabak war Wolfsburgs Keeper dann aber machtlos (51.). Der Gegentreffer zeigte deutliche Wirkung beim VfL, die Hausherren waren im zweiten Durchgang längst nicht mehr so angriffslustig wie noch in der ersten Halbzeit. Stattdessen hatte S04 durch Guido Burgstaller die Möglichkeit, zu erhöhen - sein Schuss aus spitzem Winkel verfehlte allerdings den Kasten von Casteels (59.).

Wenn Wolfsburg dann doch noch einmal gefährlich wurde, stand Schalkes junger Torhüter einmal mehr sicher. Einen gefährlichen Schuss von Brekalo entschärfte Schubert stark (63.).

In der Folge wurde die Partie immer zerfahrener, viele Fouls störten den Spielfluss erheblich. In der Schlussphase allerdings wurde es noch einmal richtig spannend. Bei einer Ecke für den VfL rutschte dem so starken Schubert der Ball durch die Hände – am zweiten Pfosten stand Mbabu goldrichtig und drosch das Leder in die Maschen (82.). Der Treffer sorgte bei den Schalker Spielern für Diskussionen, sie wollten ein Foul von Tisserand an Schubert gesehen haben – Schiedsrichter Martin Petersen ließ sich allerdings nicht beirren und gab das Tor.

Wolfsburg wollte nun mehr: Kurz vor Ende der Partie hatte João Victor sogar noch die große Möglichkeit zum Siegtreffer, sein Kopfballversuch wurde von Schubert entschärft (88.).

So blieb es beim 1:1-Unentschieden, mit dem vor allem Schalke wohl gut leben konnte.

Der Tweet zum Spiel:

Die Stimmen zum Spiel:

Sascha Riether (Koordinator Lizenzspielerabteilung FC Schalke 04): "Wir sind natürlich alle geschockt. Ein Mensch ist gestorben, das ist sehr, sehr traurig. Da tritt der Fußball an dieser Stelle mal zurück."

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg) "Aufgrund des tragischen Vorfalls ist es wirklich so, dass der Fußball in den Hintergrund rückt. Unsere Gedanken sind natürlich auch bei unseren Gästen und den Freunden und der Familie des Verstorbenen. Zum Spiel: wir haben es in der ersten Halbzeit leider versäumt, unsere Chancen zu nutzen. Wenn man das ganze Spiel so Revue passieren lässt, haben wir zwei Punkte liegen lassen."

Das fiel auf: Tragischer Vorfall vor dem Stadion

Wie die Polizei am Mittwochabend bestätigte, gab es im Vorfeld der Partie zwischen Wolfsburg und Schalke einen tragischen Todesfall. Ein Schalker Fan war auf dem Weg ins Stadion wohl gestürzt und verstarb später im Klinikum. Aus Respekt verzichteten beide Fangruppen im Stadion weitestgehend auf die lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaften.

Die Statistik: 29

29 Torschüsse standen am Ende des Spiels auf der Seite des VfL Wolfsburg. Dagegen konnte Schalke 04 nur acht verbuchen. Dass es am Ende dennoch mit dem 1:1-Unentschieden endete, war also auch und vor allem der schlechten Chancenverwertung der Hausherren zuzuschreiben.