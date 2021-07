Schon in den vergangenen Jahren kochten die Gerüchte um einen Transfer von Leon Bailey immer wieder hoch. Sein Stiefvater Craig Butler strebte einen Wechsel seines Schützlings in die Premier League an, in die Tat umgesetzt wurde er nie.

Stattdessen läuft Bailey nun bereits seit viereinhalb Jahren für die Werkself auf. Doch in diesem Sommer könnte es soweit sein. Laut "Sky" sei man auch in Leverkusen davon überzeugt, dass ein Verkauf von Bailey die beste Lösung sei.

Für Odilon Kossounou (23 Millionen Euro), Mitchel Bakker (7 Millionen Euro) und Zidan Sertdemir (2,5 Millionen Euro) hat Bayer schon tief in die Tasche gegriffen, weitere Neuzugänge sollen folgen. Die Millionen aus einem Bailey-Transfer könnten dieses Finanzloch wieder stopfen.

Unter Wert will der Bundesliga-Sechste der letzten Saison Bailey aber nicht abgeben. Ein erstes Angebot von Aston Villa über etwa 29 Millionen Euro habe Sportdirektor Simon Rolfes laut "90min.com" abgelehnt. Erst ab einer Offerte jenseits von 35 Millionen Euro sei man verhandlungsbereit. Diese Summe soll die Villans aber nicht abgeschreckt haben.

Aston Villa nicht der einzige Interessent für Bailey

Vielmehr hofft der letztjährige Tabellenelfte der Premier League darauf, die Gespräche intensivieren zu können, zumal Aston Villa nicht als einziger Klub mit Interesse an Bailey sein soll.

Auch Leicester City, der FC Everton, die Wolverhampton Wanderers und der FC Southampton habem dem Bericht zufolge ein Auge auf den Jamaikaner geworfen. Bailey kehrt in Kürze von seiner Nationalmannschaftsreise zurück, nachdem Jamaika im Viertelfinale des Gold Cups gegen die USA ausschied. Dann dürfte noch einmal weitere Bewegung in diese Personalie kommen.

