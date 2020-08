Angreifer Leon Bailey von Bayer Leverkusen begibt sich nach seiner Teilnahme an der Geburtstagsfeier des mit COVID-19 infizierten jamaikanischen Leichtathletik-Idols Usain Bolt vorsorglich in Quarantäne. Das teilte der Klub am Dienstagnachmittag mit. Der 23-Jährige stehe seit Bekanntwerden der Infektion bei Bolt in intensivem Austausch mit dem Bayer-04-Pandemiebeauftragten Karl-Heinrich Dittmar.

Leon Bailey habe "bereits unter strengen Hygiene-Vorschriften den Rückflug nach Deutschland angetreten", hieß es in der Mitteilung von Bayer Leverkusen weiter.

Bis zum Start des privat vom Spieler gecharterten Flugzeugs, das eine Isolation Baileys jederzeit gewährleiste, hatte sich der Jamaikaner in Absprache mit dem Werksklub und den lokalen Gesundheitsbehörden des Karibikstaates in häuslicher Quarantäne befunden. Nach seiner Ankunft in Leverkusen werde Bailey in häuslicher Quarantäne verbleiben und parallel regelmäßig von einem unabhängigen Labor getestet werden.

"Ein Kontakt zur Mannschaft und zum Staff von Bayer 04 wird natürlich erst dann wiederhergestellt, wenn absolut kein Risiko einer Infektion oder Ansteckung anderer mehr besteht", erklärte Dittmar.

(SID)

