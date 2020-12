"Wir freuen uns sehr, dass wir Lars für zwei weitere Jahre bei Borussia haben. Er ist Leistungsträger, Anführer und Kopf unserer Mannschaft", sagte Sportdirektor Max Eberl. Trainer Marco Rose ergänzte: "Sie sind sehr wichtige Spieler für Borussia. Auf aber auch neben dem Platz und in der Kabine hat ihr Wort einen hohen Stellenwert."

In den neuen Kontrakt von Jantschke wurde zudem eine Vereinbarung aufgenommen, dass er nach dem Ende seiner Laufbahn eine Aufgabe im Verein übernehmen wird. "Tony ist ein Vorbild an Professionalität und Verlässlichkeit und eine wichtige Säule in unserer Mannschaft", sagte Eberl.