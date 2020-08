Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen Moldau (18.15 Uhr) in Wiesbaden und fünf Tage später in Belgien (16.00 Uhr) war Wirtz indes wieder aus dem Kader genommen worden. "Er fängt heute mit dem ersten Training an und wäre zwei Wochen komplett außen vor gewesen", sagte Kuntz.