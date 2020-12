In einem sehr zähen Spiel mit nahezu keinen Torabschlüssen war es schließlich ein Herthaner, der die größte Mainzer Chance hatte: Nach einer Flanke von Edimilson Fernandes, die hoch an den Fünfer der Berliner kam, musste Jordan Torunarigha vor einem einschussbereiten Mainzer an die Kugel. Der Innenverteidiger traf das Leder jedoch nicht richtig, sodass das Spielgerät an die Latte des Hertha-Tores klatschte (40.).