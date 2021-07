Manchester City, Inter Mailand, FC Sevilla, AS Monaco - die Vereine, bei denen Stevan Jovetic mitunter in seiner Karriere gespielt hat, sind namhaft. Ab der kommenden Saison wird der 31-Jährige dann für Hertha BSC auflaufen.

Dies gab die Alte Dame am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. "Mit Stevan bekommen wir einen klassischen Zentrumsspieler für die Offensive, der viel Erfahrung aus den Topligen in Europa mitbringt. Egal ob in der Premier League, der Serie A, der Ligue 1 oder der LaLiga, überall hat Stevan seine Tore erzielt. Mit seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er uns direkt weiterhelfen. Darauf freuen wir uns sehr", teilte der neue Sportdirektor Fredi Bobic mit.

In Berlin erhält Jovetic, der in seiner Karriere in 365 Spielen 103 Tore schoss, einen Vertrag bis 2023 inklusive einer Option auf Verlängerung. Auf seine neue Aufgabe freut sich der montenegrinische Nationalspieler schon. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von Hertha BSC, allen voran Fredi Bobic, und war von der ersten Minute an heiß auf das Engagement in Berlin. Ich freue mich jetzt sehr auf den Verein, die Stadt, meine neuen Jungs im Team und auf die Bundesliga", erklärte Jovetic und ergänzte: "Ich kann es kaum erwarten, direkt loszulegen und möchte von Beginn an mit meiner Erfahrung alles einbringen, um der Mannschaft zu helfen."

