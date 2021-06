Publiziert 21/06/2021 Am 05:53 GMT

Besonders der neue Geschäftsführer der Hauptstädter, Fredi Bobic, soll den Routinier ins Auge gefasst haben, heißt es.

Bereits in seiner Funktion als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt hatte Bobic maßgeblichen Anteil an der Verpflichtung von Boateng in der Saison 2017/18. Damals gewann der Bruder von Weltmeister Jérôme Boateng mit den Hessen den DFB-Pokal.

Auch in Berlin könnte der 34-Jährige mit seiner Erfahrung einen wichtigen Part spielen, darauf hofft Bobic angeblich. Denn durch das Karriereende von Sami Khedira, der in der vergangenen Rückrunde von Juventus Turin ausgeliehen war, verloren die Berliner einen wichtigen Leader in der Mannschaft.

La Liga Barça-Boss träumt weiter von Super League: "Projekt ist noch am Leben" VOR 9 STUNDEN

Der in Berlin geborene Boateng spielte bereits von 1996 bis 2007 bei der Hertha, zunächst in der Jugend, später unter anderem auch in 42 Bundesligaspielen für den Hauptstadtklub.

Transfer-Check: Der 34-Jährige stand in seiner Karriere bereits bei Teams wie Tottenham Hotspur, dem FC Barcelona oder AC Mailand unter Vertrag. Neben dem DFB-Pokal gewann Boateng auch die italienische und spanische Meisterschaft sowie den englischen Ligapokal. Einen Spieler mit mehr Erfahrung kann Bobic aktuell wahrscheinlich nicht finden. Auch finanziell wäre ein Transfer durchaus realisierbar. Zudem war Boateng bereits im letzten Jahr bei der Hertha im Gespräch. Der damalige Coach Jürgen Klinsmann hatte aber kein Interesse. Nun könnte die Rückkehr doch noch Realität werden.

Transferwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Norwegen lehnt WM-Boykott ab: Grünes Licht für Haaland und Co.

Oranje-Coach de Boer schwärmt von DFB-Team: "Ein Top-Favorit"

EURO 2020 "Peinlich": Geheimfavorit Türkei enttäuscht auf ganzer Linie VOR 9 STUNDEN