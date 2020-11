Die Hauptstädter haben nun seit fünf Spielen nicht verloren. Durch den Sieg überholte Union die TSG, die nach dem Platzverweis gegen Robert Skov (58.) über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren musste. Die Berliner kletterten in die obere Tabellenhälfte, die TSG liegt auf dem zwölften Platz.

Hoffenheim brauchte 15 Minuten, kam dann aber deutlich besser in die Begegnung. Nach einem Ballverlust von Robin Knoche tauchte Munas Dabbur frei vor Luthe auf, doch den Abschluss des Israeli konnte Knoche vor der Linie retten und machte so einen Patzer wieder gut.

Kurz vor der Pause wurde es nochmal auf beiden Seiten turbulent. Erst hatte Sebastian Griesbeck (40.) nach einer Flanke von Max Kruse die Chance per Kopf seine Mannschaft in Führung zu bringen, ehe Dabbur nach einer Hereingabe von Skov das 1:0 auf der anderen Seite auf dem Kopf hatte. Baumann und Luthe gingen jedoch jeweils mit starken Reflexen als Sieger aus den Duellen.

Hoffenheim tat sich in Unterzahl schwer, Union gab sich mit der Führung zufrieden. Kruse (74.) hatte bei einem Konter eine Schusschance aus spitzem Winkel, die Baumann allerdings sicher abwehrte. Nichtsdestotrotz agierte Union in dieser Phase zu passiv und wurde von der TSG bestraft: Dabbur (80.) hämmerte nach Vorarbeit des eingewechselten Sargis Adamyan den Ball zum Ausgleich unter die Latte.

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit sind wir gut reingekommen, wir hatten die ein oder andere gute Chance. Aber wir sind nicht in Führung gegangen. Zu Beginn der zweiten Hälfte hat die Energie gefehlt. Da waren wir zu fahrig."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Kompliment an die Jungs. Die Mannschaft hat über 90 Minuten viel aufgewendet und sich am Schluss für die tolle Leistung belohnt. Es war ein sehr guter Auftritt."

Max Kruse (Union Berlin): "Wir sind natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Wir kennen die Stärken von Hoffenheim, nichtsdestotrotz haben sie auch am Donnerstag noch in Europa gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt, haben aber auch Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Die Rote Karte und der Elfmeter kam uns natürlich sehr entgegen."

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim): "Die Enttäuschung ist natürich riesig. In der ersten Halbzeit verpassen wir die Führung und in den zweiten 45 Minuten sind wir zu Beginn einfach zu passiv. Den Elfmeter kann man schon geben, aber die Rote Karte ist meiner Meinung nach zu hart. Es war ein gutes Bundesligaspiel, der einzige der kein Bundesliganiveau heute hatte, war der Schiedsrichter. Insgesamt sind wir nach einem guten Spiel von uns traurig, dass es nicht für einen Punkt gereicht hat."

Beide Mannschaften agierten in den ersten 45 Minuten mit offenem Visier, was sich in der zweiten Halbzeit schlagartig änderte. Plötzlich spielte nur noch Union, die TSG agierte viel zu passiv und geriet folgerichtig in Rückstand. Dass sie dabei zusätzlich in Unterzahl agieren mussten, machte es für Hoffenheim noch schwieriger. Letztlich entschied der schwache Auftritt in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit das Spiel.