Wout Weghorst fühlt sich wohl in Wolfsburg. Sportlich läuft es richtig gut, und auch abseits des Rasens fehlt es dem Familienvater eigentlich an nichts. "Meine Tochter kommt bald in den Kindergarten, meine Freundin findet es schön hier, wir haben eine tolle Wohnung", sagte der 28 Jahre alte Niederländer schon im September. Und doch könnte im Winter wieder einmal die Frage aufkommen, ob die Weghorsts noch länger in Wolfsburg bleiben.