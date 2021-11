In einer munteren Anfangsphase kamen beide Mannschaften zu Abschlüssen, allerdings vergaben sowohl Ondrej Duda (2.) und Florian Kainz (6.) für den 1. FC Köln, als auch Karim Onisiwo (2.) und Moussa Niakhaté nach einem Eckball (3.) für Mainz 05.

In der Folge übernahmen die Gäste immer mehr die Kontrolle. In der 20. Minute vergab Duda dann auch die nächste große Möglichkeit zur Führung. Nach einem Zuspiel von Mark Uth von der linken Seite scheiterte der Slowake zunächst aus zehn Metern an Robin Zentner, ehe er den Abpraller über das leere Tor schoss (20.).

Zehn Minuten später tauchte Abwehrmann Luca Kilian bei einem Eckball vorne mit auf. Den Kopfball aus vier Metern setzte der Ex-Mainzer ganz knapp am rechten Pfosten vorbei (30.). Wenig später verpasste Top-Stürmer Anthony Modeste nach einem Steckpass von Kainz das 1:0, Zentner parierte den Schuss aus sechs Metern halbrechter Position stark (35.).

So kam es letztlich wie es kommen musste: Köln bestimmte das Spiel, das Tor aber machte Mainz. Nach Kopfballverlängerung von Onisiwo ließ Jonathan Burkardt Kilian im Strafraum aussteigen und schob den Ball aus zehn Metern halblinks überlegt ins lange Eck ein (41.).

Sechster Halbzeit-Rückstand für den 1. FC Köln

Und es kam noch dicker für die Gäste: Bei einem Foul von Stefan Ball zehn Meter vor dem Mainzer Strafraum verletzte sich Modeste so schwer, dass er wenig später für Andersson ausgewechselt werden musste. Bell hingegen hatte Glück, dass er als letzter Mann vor Zentner nur die Gelbe Karte sah (42.).

So ging Köln zum sechsten Mal in Folge mit einem Rückstand in die Kabinen.

Allerdings gelang den Kölnern bei Wiederanpfiff ein Traumstart. Eine Freistoßflanke von Uth aus dem linken Halbfeld vollendete Salih Özcan per Kopf aus sechs Metern zum 1:1-Ausgleich - es war der erste Treffer für Özcan im 74. Bundesliga-Spiel (47.).

Anschließend war Köln - ähnlich wie in der ersten Halbzeit – das bestimmende Team, ohne aber noch einmal wirklich zwingend zu werden. Dennoch erhitzten sich an der Seitenlinie die Gemüter. Nach einem Foul von Uth an Alexander Hack im Mainzer Strafraum gerieten 05-Coach Bo Svensson und Kölns Co-Trainer Kevin McKenna verbal aneinander – beide sahen dafür die Gelbe Karte (60.).

In der Schlussphase häuften sich die Fehler auf beiden Seiten, viele kleinere und größere Fouls unterbrachen außerdem immer wieder den Spielfluss. Erst in der 88. Minute wurde es noch einmal gefährlich. Burkardt kam zwölf Meter vor dem Tor aussichtsreich zum Schuss, wurde aber im letzten Moment von Kilian geblockt - eine starke Aktion von beiden Spielern (88.). Nur zwei Minuten später zwang der eingewechselte Ádám Szalai Timo Horn aus 18 Meter noch einmal zu einer starken Parade (90.).

Die Stimmen:

Salih Özcan (1. FC Köln): "Man ist eigentlich eher zufrieden. Den Punkt nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben die Räume gut genutzt, haben eigentlich gut durchgespielt. Am Ende fehlt aber das Tor, vor allem in der ersten Halbzeit. (Über sein Tor, Anm. d.Red.) Über Wochen hinweg studieren wir das schon ein, jetzt hat es endlich geklappt. Wurde auch langsam mal Zeit."

Raphael Czichos (1. FC Köln): "Die letzten zehn Minuten haben die Mainzer nochmal Druck gemacht. Wir fahren mit einem weinenden Auge nach Hause, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Aber letztendlich geht das Unentschieden ok. Das ist ein bisschen das Manko, das wir dieses Jahr haben, dass wir eigentlich ganz gute Spiele machen, dann aber nicht gewinnen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit sieht, wie viele Torchancen wir hatten, dann kannst du nicht zufrieden sein. Wir haben sehr sehr gute, viele Torchancen gehabt. Da arbeiten wir weiter dran."

Zum Foul an Anthony Modeste: "Wenn das keine klare Situation ist, dann kann man dem Schiedsrichter nichts vorwerfen. Ich glaube, dass die Schiedsrichter in diesem hektischen Spiel einen guten Job gemacht haben und darüber müssen wir auch mal reden."

Stefan Bell (1. FSV Mainz 05): "Es war gerade in der ersten Halbzeit zu wenig. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Wir hatten viele einfache Ballverluste. Dadurch hat es sich schlecht angefühlt, wir haben den Gegner stark gemacht. Wir sind fast nur hinterher gelaufen."

Zum Foul an Anthony Modeste: "Ich treffe ihn schon, aber ich weiß nicht, ob er noch an den Ball kommen würde. Das ist irgendwas zwischen Gelb und Rot. Wir müssen es einfach schaffen auf 100, 105 Prozent zu kommen von der Intensität. Sonst wird es schwer."

Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05): "Es ist eine Unzufriedenheit mit der Leistung, die wir heute gebracht haben. Wir sind nicht an unsere Leistung rangekommen. Den Punkt müssen wir mitnehmen, aber mit unserer Leistung sind wir nicht zufrieden. Die Intensität war nicht da, Köln war frischer, wacher. Zum Schluss haben wir nochmal Druck gemacht, aber insgesamt war das nicht zufriedenstellend."

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05): "So kenne ich die Mannschaft nicht. Schlechte Tage kann man haben, aber ich fand eher, dass es an der Einstellung und Haltung lag. Da müssen wir kritisch miteinander umgehen. Sich so vor den eigenen Fans zu präsentieren, ist nicht gut. Es ist einfach ein Fakt, dass wir es nicht abgerufen haben und mir die Leistung meiner Mannschaft heute nicht gefallen hat. Ich hätte zur Halbzeit viele Spieler auswechseln können."

Zum Streit mit Kevin McKenna: "Das hat schon in der Halbzeit angefangen, dass ich persönlich beleidigt werde. Ich kann alles ertragen, aber nicht, wenn ich persönlich beleidigt werde."

Die Verletzung von Anthony Modeste dürfte das bestimmende Thema in Köln sein.

Das fiel auf: Sorgen um Anthony Modeste

Vor der Partie in Mainz hatte Anthony Modeste die letzten vier Tore der Kölner erzielt - und war damit so etwas wie die Lebensversicherung des FC. Gegen die Rheinhessen musste der Franzose nach einem Foul von Stefan Bell mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden. Dem ersten Vernehmen nach hat sich Modeste eine Beckenprellung zugezogen. Wie lange er ausfallen wird, ist unklar. Klar ist aber, dass die Szene für Diskussionen sorgte. Der Mainzer Bell war in dem Moment des Fouls der letzte Mann, hätte also auch mit Rot vom Platz gestellt werden können. Allerdings musste auch Kölns Trainer Steffen Baumgart einräumen, dass nicht klar war, ob Modeste den Ball überhaupt hätte erreichen können. Daher war Gelb in diesem Fall wohl die korrekte Entscheidung.

Die Statistik: 1

In seinem 74. Bundesligaspiel traf Salih Özcan nun zum ersten Mal.

