Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim kehrte Armel Bella Kotchup beim VfL nach abgesessener Gelb-Sperre zurück ins Aufgebot. Er ersetzte Erhan Masovic in der Innenverteidigung. Gäste-Trainer Gerardo Seroane rotiert auf drei Positionen. Für Mitchel Bakker, Karim Bellarabi und Lucas Alario begannen Piero Hincapie, Kerem Demirbay und Patrik Schick.

Die Partie begann schwungvoll mit Torannäherungen auf beiden Seiten. Schick traf den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig und auf der anderen Seite war Anthony Losillas Abschluss aus spitzem Winkel zu harmlos (4., 5.).

Die Hausherren traten griffig auf, überließen der Werkself jedoch weitestgehend das Spielgerät und warteten somit auf Umschaltmomente. Viele Chancen kamen nicht zustande, weil beide Teams mit Manndeckung agierten und die Räume gut zustellten. Leverkusen fehlten die spielerischen Mittel, um aus dem hohen Ballbesitzanteil Kapital zu schlagen. Nach Pass von Schick warf sich Bella Kotchap zwischen einen Abschluss aus vielversprechender Position von Paulinho (17.). Schick selber köpfte eine Flanke von Charles Aranguiz nur auf das Tornetz (23.).

In einer Bochumer Kontersituation verletzte sich Jonathan Tah im Zweikampf mit Sebastian Polter und musste von Bakker ersetzt werden (30.). Kurz vor der Pause wurde es denn noch einmal gefährlich. Bochum-Außenverteidiger Danilo Soares traf aus der zweiten Reihe die Latte und kurz darauf parierte Leverkusen-Schlussmann Lukas Hradecky einen Kopfball von Sebastian Polter (42., 45.). Zur Pause verzeichneten die Hausherren somit ein leichtes Chancenplus, wenn auch die Leverkusener mehr fürs Spiel taten.

Auch in der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die Teams weitestgehend. Torannäherungen verzeichnete vor allem der VfL. Takuma Asanos Schuss aus der zweiten Reihe stellte jedoch keine Gefahr für Hradecky dar (47.). In einer taktisch-geprägten Partie tankte sich Bochum-Verteidiger Cristian Gamboa auf der rechten Seite durch und fand Milos Pantovic am zweiten Pfosten. Sein Kopfball flog jedoch neben das Tor (57.).

Leverkusen blieb ideenlos und bekam dennoch die Riesenchance auf dem Silbertablett serviert. Nach Foulspiel des eingewechselten Eduard Löwen an Paulinho gab es einen Strafstoß, den Moussa Diaby auf kuriose Art und Weise vergab. Obwohl er den Ball im Tor unterbrachte, schoss sich der Franzose selbst an (65.). Somit war der Treffer ungültig.

Bochum blieb weiter griffig und setzte Akzente nach vorne. Polter und auch Löwen setzten den Ball aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei (71., 72.). Aufseiten der Leverkusener probierte es der für Schick eingewechselte Alario noch einmal aus der Distanz, setzte die Kugel aber deutlich über den Kasten von VfL-Torwart Manuel Riemann (80.). Leverkusen zeigte einen schwachen Auftritt gegen gefährlichere und spritzigere Bochumer.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Schade, dass wir etwas ungefährlich blieben, Bochum hatte auch kaum Chance, aber die haben ein besseres Spiel gemacht als wir. Die Verteidigungslinie haben es gut gemacht. Wir haben die Lücken nicht gefunden, deswegen ist es 0:0 ausgegangen."

Robert Andrich (Bayer Leverkusen): "Wir haben die Tiefe nicht richtig angegriffen. In der ersten Halbzeit haben wir eine gute Kontrolle gehabt, aber nicht den Killerinstinkt gehabt. Am Ende kam nicht mehr viel von uns, deswegen müssen wir den Punkt hier mitnehmen. Wir haben nicht viel zu gelassen, aber nach vorne war es ein bisschen wenig."

Simon Zoller (VfL Bochum): "Ich bin sehr glücklich wieder zurück zu sein. Ich bisher echt eine gute Zeit hier gehabt und die Fans schätzen es, wenn man sich für den Klub zerreißt. Wir sind dem Klassenerhalt ein Stück näher gekommen. Wir haben 36 Punkte und das ist sehr, sehr gut."

Maxim Leitsch (VfL Bochum): "Wir haben wenig zugelassen und relativ gut verteidigt. Bis auf den Elfmeter kann ich mich an keine Riesenchance erinnern. Ich denke, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir mehr nach vorne gemacht, aber haben es nicht vernünftig zu Ende gespielt."

Diaby ist nicht der erste Schütze in dieser Saison, der vom Punkt gegen den VfL Bochum scheitert. Gegen den VfL wurden in der laufenden Saison bislang drei Elfmeter verschossen. Zuvor vergaben Wout Weghorst und Goncalo Paciencia am ersten und am neunten Spieltag.

Das fiel auf: Ideenlose und harmlose Leverkusener Gegen den mutig auftretenden VfL Bochum traten die Leverkusener nicht wie eine Spitzenmannschaft auf. In der kompletten Partie erspielte sich die Werkself nicht eine Großchance und blieb zu harmlos. Die normalerweise auf schnelle Umschaltmomente ausgelegte Spielweise der Werkself kam gegen kompakt-stehende Bochumer nicht zum Tragen. Leverkusen verzeichnete lediglich zwei Torabschlüsse.

Die Statistik: 3 Leverkusen vergibt in der Bundesliga den dritten Elfmeter in Folge. Gegen den VfL Bochum ist Diaby nicht der erste Schütze in dieser Saison, der vom Punkt scheitert. Gegen den VfL wurden in der laufenden Saison bislang drei Elfmeter verschossen. Zuvor vergaben Wout Weghorst und Goncalo Paciencia am ersten und am neunten Spieltag.

